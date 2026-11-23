Avec son nouvel album, Les Solitudes Extrêmes, prévu pour le 8 janvier 2026, Eddy de Pretto s'attaque à une question profondément contemporaine. Il se demande comment parvenir à se sentir proche des autres dans un monde où les connexions n'ont jamais été aussi nombreuses ? À travers ce quatrième album, il interroge les paradoxes de notre époque hyperconnectée, les divisions qui traversent la société et ce sentiment parfois étrange d'être seul au milieu de la foule.

Dans le message accompagnant son annonce, l'artiste explique avoir construit le disque autour de plusieurs interrogations : « comment se lier aux autres quand tout semble nous diviser ? » ou encore « pourquoi se sent-on seul.e dans la foule ? ». Des questions qui donnent au projet une dimension à la fois personnelle et collective.

« sous influence » et « les solitudes extrêmes » pour faire patienter les fans

Deux singles ont déjà permis de découvrir les premières couleurs de ce nouvel album. Eddy de Pretto a d’abord lancé son retour avec sous influence, un morceau qui a rapidement trouvé son public, cumulant plus de 7 millions de streams et plus de 20 000 créations sur TikTok.

Le 5 novembre, il a ensuite dévoilé les solitudes extrêmes, qui donne désormais son nom à l’album. Présenté comme le titre étendard du disque, ce nouveau single s'intéresse au sentiment d'isolement et s'adresse à celles et ceux qui ont parfois du mal à trouver leur place. Une chanson pensée comme un moyen de rassembler les personnes qui se sentent à part, et qui pose déjà les bases du fil conducteur de ce quatrième album.

Une tournée des Zéniths et un Accor Arena à Paris

Pour accompagner ce quatrième album, Eddy de Pretto repartira sur les routes avec le Les Solitudes Extrêmes Tour, une tournée d'envergure qui débutera à l'automne 2027. Au programme, 21 concerts en France, mais aussi des dates en Belgique et en Suisse. L'artiste passera notamment par Orléans, Caen, Grenoble, Dijon, Strasbourg, Lille, Rennes, Marseille, Lyon et Bordeaux.

Le rendez-vous parisien est déjà fixé au 2 novembre 2027 à l'Accor Arena. Cette nouvelle tournée se poursuivra jusqu'au printemps 2028, avec une dernière date annoncée le 1er avril à Nantes. Une série de concerts qui permettra de découvrir sur scène les nouveaux morceaux de Les Solitudes Extrêmes.