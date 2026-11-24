Marine aura rendez-vous avec le public de sa région l'été prochain ! Les organisateurs du Main Square Festival viennent d'annoncer la présence de la chanteuse à la Citadelle d'Arras, le vendredi 2 juillet 2027.

Un concert qui aura forcément une saveur particulière pour l'artiste, née à Arras et très attachée à ses racines dans les Hauts-de-France.

Depuis sa victoire à la Star Academy en janvier 2025, Marine enchaîne les succès. Son premier album, Cœur maladroit, est certifié platine, tandis que son single Ma faute a décroché une certification diamant.

La chanteuse s'apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec la sortie, ce vendredi, de son deuxième album, Le Feu, le brasier, le magma, dont elle a déjà dévoilé un premier extrait, Tricheur.

Également attendue dans les fauteuils rouges de The Voice en 2027, Marine poursuit sa tournée à guichets fermés.

Son passage au Main Square Festival sera l'occasion de retrouver son public régional, auquel elle rend notamment hommage dans sa chanson Des gens bien, issue de son premier album.

Main Square Festival 2027 : des places encore disponibles

Avec cette nouvelle annonce, la programmation du vendredi 2 juillet continue de s'étoffer. Marine rejoint Angèle, SOMBR et le duo électro français Trinix.

Et si vous souhaitez assister à ce concert, mieux vaut ne pas trop tarder !

Les journées du samedi 3 et du dimanche 4 juillet affichent déjà complet, tout comme l'ensemble des pass deux et trois jours.

Des billets pour la journée du vendredi 2 juillet sont encore disponibles au tarif de 79 euros. Les places VIP sont proposées à 135 euros et les billets VIP Terrasse à 235 euros.

La billetterie est accessible sur le site officiel du festival : mainsquarefestival.fr.