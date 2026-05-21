Le Tour Vibration annonce 3 dates en septembre 2026
Publié : 21 mai 2026 à 8h00
Crédit image: IOA Production
Après une édition 2025 marquée par des concerts à succès et des milliers de spectateurs réunis partout en région Centre-Val de Loire, le Tour Vibration prépare déjà son grand retour. Trois soirées de concerts gratuits sont d’ores et déjà annoncées pour septembre 2026.
Sorigny, Romorantin et Châteauroux déjà dans les starting-blocks
Après une année 2025 marquée par des affiches hautes en couleurs et riches en stars, le Tour Vibration annonce enfin ses premières dates :
- Le 5 septembre 2026, l’aérodrome de Tours à Sorigny fera décoller le festival pour une troisième édition consécutive en plein air.
- Le 12 septembre 2026, le Parc des expositions de Romorantin-Lanthenay reprendra le flambeau pour une nouvelle soirée festive au rythme de la programmation musicale du Tour Vibration.
- Le 26 septembre 2026, le boulodrome de Châteauroux accueillera la dernière date de cette édition 2026 et clôturera cette nouvelle saison de concerts gratuits en plein air.
Un rendez-vous incontournable en Centre-Val de Loire
Créé en 2016 avec le soutien des collectivités locales, le Tour Vibration s’est imposé comme un rendez-vous incontournable en Centre-Val de Loire, rassemblant chaque année des milliers de spectateurs autour de concerts gratuits dans une ambiance festive et conviviale.
Chaque année, le Tour Vibration réunit les plus grands artistes du moment. En 2025, Aya Nakamura, Keen'V, Vitaa, Soprano, Santa, Amir, Amel Bent ou encore KeBlack et Naza avaient enflammé les différentes scènes de la tournée devant des milliers de spectateurs.
Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir la programmation 2026 ! ❤️