Le Tour Vibration annonce 3 dates en septembre 2026

Après une année 2025 marquée par des affiches hautes en couleurs et riches en stars , le Tour Vibration annonce enfin ses premières dates :

Sorigny, Romorantin et Châteauroux déjà dans les starting-blocks

Un rendez-vous incontournable en Centre-Val de Loire

Créé en 2016 avec le soutien des collectivités locales, le Tour Vibration s’est imposé comme un rendez-vous incontournable en Centre-Val de Loire, rassemblant chaque année des milliers de spectateurs autour de concerts gratuits dans une ambiance festive et conviviale.

Chaque année, le Tour Vibration réunit les plus grands artistes du moment. En 2025, Aya Nakamura, Keen'V, Vitaa, Soprano, Santa, Amir, Amel Bent ou encore KeBlack et Naza avaient enflammé les différentes scènes de la tournée devant des milliers de spectateurs.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir la programmation 2026 ! ❤️