Christophe Willem annonce sa tournée à l’occasion de la sortie de “Systaime”

« C’est un petit peu le premier voyant qui s’allume » confie l’artiste. Selon lui, la chanson parle des différents systèmes dans lesquels chacun évolue : réseaux sociaux, médias, argent ou encore pression extérieure. « Tout ce qui nous empêche d’écouter cette voix intérieure et d’être profondément libre » précise-t-il.

Avec cette nouvelle chanson, Christophe Willem ouvre un nouveau chapitre musical plus introspectif et engagé. A cette occasion, le chanteur explique que Systaime évoque les mécanismes qui influencent notre quotidien et empêchent parfois de se sentir libre.

Christophe Willem est de retour avec un nouveau morceau inédit. Quatre ans après Panorama , album porté notamment par le succès de PS : Je t’aime, l’artiste révèle Systaime, un titre électro-pop disponible depuis aujourd'hui.

Christophe Willem prépare un nouvel album

Systaime servira de premier extrait au prochain album de Christophe Willem, attendu pour l’automne 2026. Si le chanteur garde encore une grande partie du projet secrète, il assure que la liberté sera le thème central de ce nouveau disque.

L’artiste révèle avoir travaillé avec plusieurs équipes et collaborateurs pour façonner ce projet. « Tout est encore un peu mouvant » explique-t-il, laissant entendre que d’autres collaborations pourraient encore voir le jour avant la sortie officielle de l’album.

Ce retour musical intervient également à un moment symbolique dans la carrière de Christophe Willem. En 2027, le chanteur célébrera les 20 ans de sa victoire dans l’émission Nouvelle Star, qui l’avait révélé au grand public en 2006.

Pour marquer cet anniversaire, l’interprète de Double Je prévoit une grande tournée des Zéniths à partir de l’automne 2027, qui s'achèvera par un passage à l'Accor Arena le 9 décembre 2027. Le spectacle promet de revisiter les moments forts de sa carrière tout en mettant à l’honneur les chansons de son futur album.

Christophe Willem a d’ailleurs confirmé qu’un clin d’œil à ces 20 années de carrière sera également intégré à ce nouveau projet musical. Une manière pour le chanteur de relier passé et présent tout en amorçant une nouvelle étape artistique.

Avec Systaime, Christophe Willem mise sur une pop moderne et électronique tout en conservant l’univers sensible et personnel qui caractérise sa discographie depuis ses débuts.