Dua Lipa sort son Live from Mexico sur You Tube ce jeudi 21 mai

Fini l'attente pour les fans de Dua Lipa. La star britannique sortira ce jeudi 21 mai, à 19h, sur sa chaîne You Tube, en avant-première, le film de ses concerts à Mexico. Il a été enregistré lors des trois shows présentés au Stade GNP Seguros dans le cadre de la tournée Radical Optimism Tour.

En plus de proposer le film de ses concerts, Dual Lipa sortira un album intitulé Dua Lipa Live from Mexico. Il sera disponible sur les plateformes le vendredi 22 mai. Pour la version physique, les précommandes sont déjà ouvertes.