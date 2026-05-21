Dua Lipa sort son Live from Mexico sur You Tube ce jeudi 21 mai
Publié : 21 mai 2026 à 14h56 par Elodie Quesnel
Ce jeudi 21 mai, à 19h, Dua Lipa dévoilera en avant-première le film de ses concerts à Mexico. Un album sortira dans la foulée intitulé Live from Mexico.
Fini l'attente pour les fans de Dua Lipa. La star britannique sortira ce jeudi 21 mai, à 19h, sur sa chaîne You Tube, en avant-première, le film de ses concerts à Mexico. Il a été enregistré lors des trois shows présentés au Stade GNP Seguros dans le cadre de la tournée Radical Optimism Tour.
En plus de proposer le film de ses concerts, Dual Lipa sortira un album intitulé Dua Lipa Live from Mexico. Il sera disponible sur les plateformes le vendredi 22 mai. Pour la version physique, les précommandes sont déjà ouvertes.
Une tournée de 92 dates et personnalisée
Cette sortie du film et de l'album Dua Lipa Live from Mexico marque la fin du Radical Optimism Tour. Une tournée de 92 dates sur cinq continents et qui a réuni pas moins de 1,75 millions de spectateurs.
L'originalité de cette tournée : l'artiste interprétait pour chaque date une reprise d'une chanson locale. Sans oublier d'inviter d'autres artistes pour faire des duos. Elle avait repris, lors de son passage au Paris Defense Arena, le tube d'Alizée "Moi Lolita".