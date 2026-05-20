Japon : des cafés pour accueillir les mamans fatiguées

Au Japon, un nouveau type de café attire l’attention : des établissements ouverts la nuit pour accueillir des mères épuisées par les pleurs de leur bébé.

Dans un pays où la parentalité est souvent vécue dans un grand isolement, ces lieux offrent un espace de repos, d’écoute et de solidarité à des femmes parfois au bord de l’épuisement.

L’initiative est née dans l’île d’Hokkaido, au nord du Japon. Une jeune gérante de café, Madoka Nozawa, a décidé d’ouvrir gratuitement son établissement chaque dimanche soir, de 21 heures à 6 heures du matin, pour accueillir des mères confrontées aux réveils incessants de leurs nourrissons. Dans ce refuge improvisé, les enfants peuvent dormir ou jouer sur des tapis aménagés, tandis que des bénévoles soutiennent les mamans et leur permettent de souffler quelques heures.

L’idée fait écho à une réalité très répandue au Japon : de nombreuses femmes élèvent leurs enfants dans une grande solitude. Les longues journées de travail des pères et la pression sociale poussent souvent les mères à gérer seules les nuits difficiles. Certaines racontent avoir passé des heures à bercer leur bébé sans jamais pouvoir demander de l’aide.

Le concept des “cafés des pleurs nocturnes” provient d’un manga publié en ligne il y a plusieurs années. L’histoire imaginait un lieu mystérieux apparaissant uniquement la nuit pour secourir des mères dépassées par la fatigue. Ce qui relevait alors de la fiction devient aujourd’hui une réalité grâce à des initiatives locales qui se multiplient dans plusieurs régions du pays.

Au-delà du simple café, ces espaces répondent à un enjeu de santé publique. L’épuisement maternel, distinct du baby-blues ou de la dépression post-partum, peut entraîner anxiété, détresse psychologique et isolement social.