Bad Bunny lance sa collection de vêtements avec Zara
Publié : 21 mai 2026 à 17h46 par Elodie Quesnel
La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a dévoilé ce jeudi 21 mai une collection signée du chanteur Bad Bunny.
"Benito Antonio". C’est le nom de la collection dévoilée ce jeudi 21 mai 2026 par Zara. Pour cette nouvelle ligne, la marque espagnole s’est associée au chanteur portoricain Bad Bunny.
Au total, 150 pièces composent cette collaboration mode, désormais disponible en ligne. Sur le site de la marque, on peut notamment lire : "Née à Porto Rico ", elle est "ancrée dans l’univers personnel de Benito Antonio Martínez Ocasio, les lieux qui l’ont façonné, l’instinct qui l’a guidé et l’identité qui a défini tout ce qu’il crée."
Une marque affectionnée par le chanteur portoricain
Une collaboration qui ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, Bad Bunny porte régulièrement des pièces signées Zara. On l’a notamment vu en février dernier, lors de sa prestation devant des millions de téléspectateurs à la mi-temps du Super Bowl, habillé par la marque.
Plus récemment, l’artiste est apparu au Met Gala de New York vêtu d’un costume Zara, tout en arborant un maquillage le transformant en personne âgée.
Cette collection s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, la majorité des pièces étant unisexes. Elle reste également fidèle à la politique tarifaire habituelle de Zara, avec des prix accessibles.