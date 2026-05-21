Bad Bunny lance sa collection de vêtements avec Zara

"Benito Antonio". C’est le nom de la collection dévoilée ce jeudi 21 mai 2026 par Zara. Pour cette nouvelle ligne, la marque espagnole s’est associée au chanteur portoricain Bad Bunny.

Au total, 150 pièces composent cette collaboration mode, désormais disponible en ligne. Sur le site de la marque, on peut notamment lire : "Née à Porto Rico ", elle est "ancrée dans l’univers personnel de Benito Antonio Martínez Ocasio, les lieux qui l’ont façonné, l’instinct qui l’a guidé et l’identité qui a défini tout ce qu’il crée."