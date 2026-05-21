Harry Styles modifie sa scène après des plaintes de fans

Harry Styles fait face aux premières critiques autour de sa nouvelle tournée Together, Together. Après les concerts donnés les 16 et 17 mai derniers à la Johan Cruyff Arena, plusieurs spectateurs ont dénoncé des problèmes de visibilité liés à la configuration de la scène.

Sur les réseaux sociaux, des fans ayant acheté des billets VIP ont partagé des photos et vidéos montrant des angles de vue fortement obstrués. En cause : trois immenses passerelles de plusieurs mètres de haut installées autour du parterre, avec des ponts incurvés empêchant certains spectateurs de voir correctement le concert.

Harry Styles promet des ajustements pour la tournée

Face à la polémique, l’équipe de Harry Styles a rapidement réagi via un communiqué transmis à plusieurs médias américains. Le porte-parole de la tournée explique que le concept de scène avait été imaginé pour offrir « une expérience ouverte et fluide », permettant au public de circuler librement dans l’espace plutôt que de rester fixé à une seule place.

Selon cette déclaration, l’idée faisait pleinement partie de l’expérience des concerts de Harry Styles. Toutefois, l’organisation reconnaît qu’« une petite partie de la scène » pose problème depuis certains emplacements précis du parterre.

Les équipes techniques travaillent désormais à des ajustements afin d’améliorer la visibilité tout en respectant les contraintes de sécurité du stade. Les spectateurs sont également encouragés à se déplacer pendant le concert afin de trouver un meilleur angle de vue.

La tournée Together, Together accompagne la sortie du nouvel album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Elle prévoit 67 concerts répartis dans sept villes à travers le monde.

Parmi les rendez-vous les plus attendus figurent notamment 12 dates au Wembley Stadium ainsi qu’une résidence de 30 concerts au Madison Square Garden, mais aucun passage en France.

Reste désormais à savoir si les modifications promises seront visibles dès les prochains concerts de Harry Styles à Amsterdam. Malgré les critiques, la tournée affiche toujours une très forte demande et confirme l’immense popularité de l’ancien membre de One Direction.