Kylie Minogue prépare une tournée pour ses 40 ans de carrière

Le retour de Kylie Minogue sur scène se précise. Dans un entretien accordé au Sunday Times, la pop star australienne a confirmé qu’une tournée spéciale était actuellement en préparation pour célébrer ses 40 ans de carrière.

Une annonce qui ravit déjà les fans de l’interprète de Can't Get You Out Of My Head, dont les chansons connaissent un regain massif de popularité sur le net. Interrogée sur un éventuel projet de tournée anniversaire, Kylie Minogue a laissé échapper quelques mots qui n’ont pas tardé à enflammer les réseaux sociaux : « Je ne devrais peut-être pas le dire, mais oui, c’est prévu ».

Kylie Minogue célèbre ses 40 ans de carrière

L’année 2027 marquera officiellement les 40 ans de carrière de Kylie Minogue. Révélée à la fin des années 80 grâce au tube The Loco-Motion, la chanteuse s’est imposée comme l’une des plus grandes figures de la pop internationale avec une série impressionnante de succès, de Spinning Around à Love at First Sight, sans oublier l’incontournable Can't Get You Out Of My Head.

Cette future tournée anniversaire devrait retracer les différentes époques de sa carrière, entre classiques pop, virages électro et tubes dancefloor devenus cultes. Pour le moment, aucune date officielle n’a encore été annoncée, mais les spéculations vont déjà bon train concernant de possibles concerts en Europe et en Australie.

Cette annonce intervient également alors que Kylie Minogue se dévoile dans KYLIE, une série documentaire diffusée depuis le 20 mai sur Netflix. Composé de trois épisodes, le programme revient sur les grands moments de sa carrière mais aussi sur des aspects plus personnels de sa vie.

« Il y avait tellement de choses à raconter. Comment diable raconter cette histoire ? » confie la chanteuse dans le documentaire. Elle explique avoir longtemps hésité avant d’accepter de participer à ce projet retraçant quatre décennies de succès.

Avec cette tournée anniversaire et ce documentaire événement, Kylie Minogue semble prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, tout en célébrant l’héritage pop qu’elle a construit depuis près de 40 ans.