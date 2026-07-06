Angèle accusée de plagiat après la sortie de son clip "Dis-le"

À peine une semaine après sa sortie, le nouveau single Dis-le d'Angèle se retrouve au cœur d'une controverse. Si le morceau confirme le virage électro de la chanteuse belge, c'est surtout son clip qui fait aujourd'hui réagir. Le groupe français de techno Contrefaçon estime que plusieurs séquences rappellent fortement l'esthétique de certains de ses propres clips.

Réalisée avec le collectif chorégraphique (LA) HORDE, la vidéo plonge les spectateurs au cœur d'une free party organisée en pleine forêt. Entre jeux de lumières, caissons de basse, danseurs et ambiance nocturne, plusieurs éléments ont rapidement attiré l'attention des membres de Contrefaçon.

Contrefaçon dénonce une récupération de la culture rave

Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux, le groupe met en parallèle plusieurs images de ses propres clips avec celles de Dis-le, soulignant des ressemblances dans les décors, les cadrages et la mise en scène. Sans parler directement de copie, Contrefaçon explique que ce qui le dérange avant tout est la récupération d'une culture underground devenue un simple code esthétique.