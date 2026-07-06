"Potiche" : Élodie Frégé revient sur son après-Star Academy difficile

Remporter la Star Academy n'est pas toujours synonyme de parcours sans embûches. Dans une interview, Élodie Frégé s'est confiée avec franchise sur les difficultés qu'elle a rencontrées après sa victoire lors de la troisième saison du célèbre télé-crochet, en 2003.

Aujourd'hui reconnue comme chanteuse et comédienne, Élodie Frégé admet qu'elle n'était pas préparée au succès qui l'attendait à la sortie du château. À seulement 21 ans, elle cherchait encore sa personnalité artistique et avoue ne pas savoir quelle direction donner à sa carrière.

La gagnante explique qu'elle tentait alors de trouver sa propre voix, allant parfois jusqu'à imiter certains styles pour répondre aux attentes du public et de son entourage professionnel. Une période d'incertitude qui a accompagné la sortie de son premier album, un disque qu'elle regarde aujourd'hui avec beaucoup de recul.

Élodie Frégé évoque les critiques après la Star Academy

Mais au-delà des doutes artistiques, c'est surtout le regard porté sur les anciens candidats de la Star Academy qui l'a profondément marquée. Élodie Frégé raconte avoir été la cible de nombreuses critiques dès ses débuts.

La chanteuse révèle avoir été qualifiée de « potiche », des remarques particulièrement difficiles à encaisser alors qu'elle faisait ses premiers pas dans l'industrie musicale. Avec le recul, elle estime toutefois avoir eu la chance d'évoluer à une époque où les réseaux sociaux n'occupaient pas encore la place qu'ils ont aujourd'hui, évitant ainsi une exposition permanente aux commentaires en ligne.

Au fil des années, Élodie Frégé a progressivement construit une carrière à son image, aussi bien dans la musique que dans la comédie. Cette évolution lui a permis de s'affranchir de l'étiquette de candidate de télé-crochet et d'imposer son propre univers artistique.

Si elle reconnaît que les critiques font toujours partie de la vie d'un artiste, la chanteuse affirme désormais les accepter avec davantage de sérénité. Selon elle, toute personne qui choisit de s'exprimer à travers son art s'expose inévitablement au jugement du public.

Plus de 20 ans après sa victoire à la Star Academy, le témoignage d'Élodie Frégé rappelle que le succès fulgurant peut aussi s'accompagner de périodes particulièrement difficiles, notamment lorsqu'il faut apprendre à trouver sa place sous le regard du grand public.