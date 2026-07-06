Anisha Jo annonce son grand retour avec son nouveau single
Publié : 6 juillet 2026 à 11h56 par Robin LECOMTE
Crédit image: TF1
La gagnante de la Star Academy 2022, Anisha Jo amorce son retour à la musique avec son nouveau single Solitudedisponible, depuis le vendredi 3 juillet. Après des années compliquées, l’artiste semble retrouver du plaisir à créer.
Un retour inattendu. Anisha Jo, ancienne gagnante de la Star Academy, a dévoilé son nouveau single Solitude, vendredi 3 juillet. Un an après sa dernière sortie, la jeune chanteuse est de retour avec un titre touchant. Accompagnée d’un violon et d’un piano, elle exploite pleinement sa voix claire sur cette ballade mélancolique.
Avec tristesse, elle évoque la solitude qui la ronge au quotidien et dont elle aimerait se débarrasser. À travers ce nouveau single, Anisha Jo semble annoncer un retour musical pour cette année 2026 avec « un projet 100 % fait maison ». Une renaissance pour celle qui a vécu deux années compliquées après sa sortie du château de Dammarie-les-Lys.