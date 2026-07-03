Un classement révèle les artistes françaises les plus streamées en 2026

La scène féminine française continue de rayonner à l'international. Un nouveau classement de Billboard dévoilant les artistes françaises les plus écoutées dans le monde en 2026 confirme l'influence grandissante de plusieurs chanteuses. C'est Théodora qui domine ce classement mondial des artistes françaises les plus streamées de l'année. Révélée ces dernières années grâce à son univers mêlant pop, rap et sonorités internationales, la chanteuse poursuit son ascension et confirme son statut en 2026.

Derrière Theodora, Aya Nakamura conserve une place de choix. Déjà incontournable à l'international avec des tubes comme Djadja - qui lui a permis de décrocher son premier single d’or aux USA - ou Copines, l'artiste continue d'accumuler des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming.

La troisième marche du podium revient à Indila. Plus de dix ans après la sortie de Mini World, la chanteuse continue de séduire un public mondial grâce au succès intemporel de Dernière danse, qui ne cesse de gagner en popularité sur les plateformes et les réseaux sociaux.

Une nouvelle génération bien représentée

Le classement met également en lumière plusieurs artistes qui incarnent le renouveau de la pop et de la chanson française. On y retrouve notamment Yseult (7e), Pomme (4e), Louane (8e), Marwa Loud (9e) ou encore Adèle Castillon (10e). Mais les artistes installées ne sont pas en reste, au-delà d’Indila, Vitaa (6e) et Zaz (5e) prennent elles-aussi part au classement.

Ce classement illustre une tendance qui se confirme d'année en année : les artistes françaises s'imposent durablement sur les plateformes de streaming. Portées par TikTok, Spotify, Apple Music ou encore YouTube, leurs chansons voyagent aujourd'hui aux quatre coins du monde.