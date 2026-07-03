Jeanne dévoile "Naïri", son premier EP après la Star Academy

Révélée lors de la Star Academy 2025, Jeanne poursuit son ascension. Après les succès de Respire fort et Tu restes là, et alors qu'un troisième single intitulé Les règles sort ce 3 juillet, la jeune artiste vient d'officialiser son premier EP. Baptisé Naïri, ce projet sera disponible le 11 septembre prochain.

Composé de sept titres, Naïri promet de dévoiler une facette encore plus intime de la chanteuse. Entre pop lumineuse, mélodies mélancoliques et textes personnels, Jeanne entend partager avec son public les thèmes qui lui tiennent le plus à cœur.

Sur ses réseaux sociaux, l'ancienne académicienne décrit ce premier EP comme le projet le plus sincère de sa carrière naissante. Elle y aborde ses angoisses, ses joies, ses blessures, mais aussi les valeurs qu'elle souhaite défendre à travers sa musique.

Dans ce disque, Jeanne évoque également plusieurs sujets de société, notamment le féminisme, la santé mentale, le deuil ou encore son parcours personnel, autant de thèmes qui occupent une place centrale dans son écriture.

Naïri, un premier EP profondément symbolique

Le choix du titre Naïri n'a rien d'anodin. La chanteuse a expliqué qu'il s'agit de son deuxième prénom, d'origine arménienne. En donnant ce nom à son premier EP, Jeanne souhaite rendre hommage à ses racines et affirmer pleinement son identité artistique.

Cette dimension personnelle se retrouve également dans l'esthétique du projet. Pour accompagner la sortie de Naïri, la chanteuse propose plusieurs éditions collectors disponibles en précommande, comprenant notamment un CD, un vinyle, un carnet, un tote bag, un bandeau ou encore un t-shirt. Les premiers exemplaires commandés seront même dédicacés.

Le public pourra découvrir ces nouvelles chansons sur scène dès la fin de l'année. Jeanne entamera sa première tournée solo en décembre avec plusieurs concerts en France avant un passage attendu au Trianon, à Paris, en mars 2027.

Quelques mois seulement après la Star Academy, Jeanne confirme ainsi son ambition de construire un univers personnel, sincère et engagé. Avec Naïri, elle entend proposer un projet qui lui ressemble pleinement et poursuivre le lien privilégié qu'elle entretient déjà avec son public.