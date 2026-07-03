Des vêtements innovants pour améliorer le quotidien des enfants autistes

Une étudiante britannique en Fashion Technology a imaginé une collection de vêtements pas comme les autres, pensée spécifiquement pour répondre aux besoins sensoriels des enfants autistes.

Farah Conn, en dernière année d’études à l’université Heriot-Watt en Écosse, a développé ce projet dans le cadre de sa formation, avec une ambition claire : améliorer le confort, l’autonomie et le bien-être des plus jeunes au quotidien.

Sa collection, baptisée Little Waves, se compose de huit pièces destinées aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Chaque vêtement a été conçu avec une attention particulière aux sensibilités sensorielles, souvent très présentes chez les enfants autistes et susceptibles de rendre certains textiles ou détails vestimentaires inconfortables.

Parmi les innovations les plus marquantes, on retrouve des perles élastiques discrètement cousues à l’intérieur des poches. Ces éléments permettent aux enfants de manipuler et de toucher un support discret, favorisant ainsi la concentration et l’auto-régulation, notamment en milieu scolaire. Ce détail simple mais ingénieux transforme le vêtement en outil d’apaisement sans attirer l’attention de l’extérieur.

La collection intègre également des patchs sensoriels interchangeables, décorés de motifs inspirés de l’univers marin. Ces éléments amovibles permettent aux enfants de personnaliser leurs vêtements, tout en s’appuyant sur des repères visuels rassurants et apaisants. L’idée est de combiner expression personnelle et sentiment de sécurité.

Autre innovation importante : la suppression totale des étiquettes traditionnelles, souvent sources d’irritation cutanée. À la place, Farah Conn a opté pour des tags adhésifs intégrant un QR code. Les informations essentielles, comme la composition du tissu ou les conseils d’entretien, restent accessibles aux parents sans jamais entrer en contact avec la peau de l’enfant.