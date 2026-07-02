Des pigeons entraînés à détecter le cancer : une expérience étonnante au service de la médecine

Au Massachusetts, des chercheurs ont mené une expérience aussi surprenante qu'instructive : entraîner des pigeons à analyser des scanners médicaux afin de mieux comprendre comment détecter certaines tumeurs.

Derrière cette idée insolite se cache un objectif très sérieux : améliorer le diagnostic du cancer. En imagerie médicale, repérer une petite tumeur sur un scanner est parfois un véritable défi. Même les radiologues les plus expérimentés peuvent passer à côté d'une anomalie pourtant visible. Ce phénomène intrigue les scientifiques depuis longtemps. Pourquoi notre cerveau ne repère-t-il pas toujours certains indices pourtant présents sous nos yeux ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs se sont tournés vers un allié inattendu : le pigeon. Bien que cela puisse sembler étonnant, ces oiseaux possèdent un système visuel qui présente des similitudes avec celui de l'être humain, notamment dans les mécanismes de perception inconsciente.

Les pigeons ont été entraînés grâce à un système de récompense. Un premier groupe recevait de la nourriture lorsqu'il picorait des images contenant un nodule suspect, tandis qu'un second groupe était récompensé lorsqu'il identifiait correctement des scanners ne présentant aucune anomalie. Au fil des séances, les oiseaux sont devenus remarquablement efficaces, allant même jusqu'à reconnaître des anomalies différentes de celles sur lesquelles ils avaient été entraînés.

Cette expérience n'avait cependant pas pour objectif de remplacer les radiologues par des pigeons. Elle constitue avant tout une démonstration du rôle majeur des mécanismes visuels inconscients dans la détection de certains détails. Les résultats suggèrent que notre cerveau peut percevoir des informations pertinentes avant même que nous en ayons pleinement conscience.

Forts de ces observations, les chercheurs souhaitent désormais franchir une nouvelle étape en développant des outils d'intelligence artificielle capables d'exploiter ces signaux subtils. Leur projet consiste à enregistrer les mouvements oculaires des radiologues ainsi que certaines réactions physiologiques, comme la dilatation de la pupille, lorsqu'ils examinent des images médicales. Ces données serviront à entraîner des modèles d'IA afin d'améliorer la détection précoce des tumeurs et d'assister les médecins dans leur diagnostic.