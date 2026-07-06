Corneille et Vitaa réunis sur la reprise d’un titre culte

Retour en 2002 ! Après sa collaboration retentissante aux côtés d’Aya Nakamura sur Avec Classe, Corneille récidive sur son titre culte Ensemble. Pour l’occasion, il invite Vitaa à venir poser sur ce morceau, sorti sur son premier album Parce qu’on vient de loin. Pour cette nouvelle version, ils modernisent le titre en modifiant l’instrumentale et en le raccourcissant drastiquement.

Le texte lui reste sensiblement le même. Il loue une histoire d’amour et l’alchimie qui s’en dégage. Des paroles qui collent avec l’interprétation des deux chanteurs qui se renvoient mutuellement cette tendresse, comme s’ils incarnaient le couple décrit dans la chanson. Résultat, un titre dansant, solaire et moderne, qui devrait rythmer les playlists de l’été.