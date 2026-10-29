Après la fermeture d’un centre dentaire à Orléans, la question des contrôles sanitaires

Ouvert depuis trois ans, le centre de santé dentaire Orléans-Thiers a fait l’objet d’une inspection de l’Agence régionale de santé. Les contrôles ont révélé des manquements concernant notamment l’hygiène et la stérilisation du matériel médical. Face à ces dysfonctionnements, l’ARS a annoncé la suspension immédiate de l’activité du centre.

Mais ces inspections sont-elles fréquentes ? Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les cabinets dentaires ne font pas tous l’objet de contrôles sanitaires à intervalles réguliers.

Des obligations permanentes, mais pas de contrôle annuel obligatoire

Les professionnels dentaires doivent respecter des règles strictes en matière d’hygiène, de stérilisation des instruments et de sécurité des soins. Ces obligations s’appliquent au quotidien, que leur cabinet ait récemment été inspecté ou non. En revanche, il n’existe pas de calendrier national imposant à chaque cabinet dentaire une inspection annuelle par l’ARS. Les autorités sanitaires peuvent programmer des contrôles en fonction de leurs priorités et intervenir à la suite de signalements ou lorsqu’un risque est identifié.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié en 2018 et portant notamment sur la période 2014-2016, relevait déjà que les cabinets dentaires libéraux et les centres dentaires ne figuraient pas parmi les thèmes prioritaires des contrôles nationaux. Ce constat est toutefois historique et ne permet pas, à lui seul, de mesurer la fréquence actuelle des inspections.

Dans le cas du centre Orléans-Thiers, l’ARS est intervenue à la suite d’un signalement. L’origine de cette alerte n’a pas été précisée publiquement. Il est donc impossible d’affirmer qu’elle provient d’un patient. Cette distinction est importante : les signalements peuvent conduire les autorités à enquêter sur une situation préoccupante, mais ils ne constituent pas l’unique moyen de déclencher une inspection.

L’affaire rappelle ainsi une différence essentielle : les obligations d’hygiène s’imposent en permanence aux professionnels, tandis que leur respect n’est pas nécessairement vérifié sur place à intervalles fixes. Un centre dentaire peut donc être soumis aux mêmes exigences réglementaires que les autres sans avoir fait l’objet d’une inspection récente de l’ARS.