Star Academy : Léa répond aux accusations de rivalité avec Ambre

Léa Doffey veut mettre fin aux rumeurs de rivalité avec Ambre. Les deux anciennes candidates de la Star Academy ont choisi la même date, le vendredi 4 décembre 2026, pour dévoiler leurs premiers albums respectifs.

D'un côté, Carriça, le premier disque de Léa, finaliste de la dernière saison. De l'autre, Victoria, le premier album d'Ambre, grande gagnante du télécrochet.

Cette sortie simultanée a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes soupçonnent Léa d'avoir volontairement choisi cette date pour concurrencer son ancienne camarade.

Une interprétation que la chanteuse suisse rejette fermement.

Léa Doffey assure que la date de son album était fixée depuis longtemps

Dans un message publié sur Instagram, Léa explique que la sortie de Carriça est préparée depuis plusieurs mois.

« La date était prévue depuis longtemps, tout a été organisé bien en amont », précise-t-elle.

La jeune artiste affirme également n'avoir « jamais eu l'intention de faire de l'ombre à qui que ce soit ».

Elle regrette que cette coïncidence soit interprétée comme une stratégie commerciale destinée à pénaliser Ambre, rappelant qu'elle ne peut pas connaître à l'avance les projets de tous les autres artistes.

Léa souhaite désormais que l'attention se porte sur sa musique plutôt que sur une éventuelle rivalité.

« J'ai mis énormément de cœur dans ce projet », confie-t-elle, impatiente de faire découvrir son premier album au public.

En parallèle, la chanteuse a annoncé deux concerts pour 2027 : le 15 mars au Trianon à Paris et le 21 mars à l'Alhambra de Genève.

Le 4 décembre, les fans de la Star Academy auront donc deux albums à découvrir, sans nécessairement devoir choisir entre les deux anciennes finalistes.