Céline Dion va chanter des titres inédits de Paul McCartney

Céline Dion va prêter sa voix aux compositions de Paul McCartney ! La chanteuse participera à la bande originale de Dans les nuages, un nouveau film d'animation en 3D adapté de l'univers imaginé par Paul McCartney, Geoff Dunbar et Philip Ardagh.

Pour ce projet, l'ancien membre des Beatles a écrit et composé plusieurs chansons originales que Céline Dion interprétera.

Paul McCartney s'est réjoui de cette collaboration : « J'ai pu écouter certains de ses enregistrements pour le film et j'ai été impressionné. »

De son côté, Céline Dion a tenu à remercier l'ex Beatles pour sa confiance et son amitié, se disant très touchée de participer à cette aventure.

Céline Dion et Paul McCartney réunis autour d'un film d'animation

Réalisé par Toby Genkel, avec Christian De Vita à la coréalisation, Dans les nuages raconte l'histoire de Wirral, un jeune personnage qui déclenche accidentellement une rébellion contre Gretsch, une diva tyrannique ayant interdit toute forme de musique dans sa ville. Accompagné de nouveaux amis, il entreprend alors un voyage pour rendre aux habitants les sons et les mélodies dont ils ont été privés.

Un scénario dans lequel la musique occupe une place centrale, puisqu'elle devient un symbole de liberté et d'expression.

La musique instrumentale du film sera composée par Michael Giacchino, oscarisé et connu notamment pour son travail sur Ratatouille, Là-haut et Vice-Versa. Il s'appuiera sur des thèmes créés par Paul McCartney.

Pour l'instant, ni la date de sortie du film ni celle de sa bande originale ne sont précisées. Les titres des chansons interprétées par Céline Dion restent également à découvrir...