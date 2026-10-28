Mosimann et Joyca préparent une collaboration musicale

Mosimann pourrait bientôt partager les platines avec Joyca ! Le DJ français, désormais directeur de la Star Academy, a confié son envie de travailler avec l'un des créateurs de contenus musicaux les plus populaires de YouTube.

Lors d’une interview, Mosimann a révélé le nom du youtubeur avec lequel il aimerait collaborer : Joyca, suivi par près de 7 millions d'abonnés.

« Je crois que le youtubeur qui me ferait kiffer aujourd'hui, c'est Joyca. Je voudrais faire un son en direct avec lui pendant toute une journée », a-t-il expliqué.

Une proposition qui n'est pas passée inaperçue auprès du principal intéressé.

Joyca répond favorablement à la proposition de Mosimann

Après avoir découvert la séquence, Joyca a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'une réponse enthousiaste : « Oh ! Mon Mosimann, on va se faire ça ».

Les deux artistes semblent donc partants pour relever le défi : composer et produire un morceau ensemble en une journée, tout en partageant les différentes étapes de création avec leur public.

Cette collaboration aurait du sens puisque Joyca, de son vrai prénom Jordan, s'est d'abord fait connaître grâce à ses remix et à ses compositions musicales, notamment sous le pseudonyme Youtunes.

De son côté, Mosimann est déjà familier de l'univers des créateurs de contenus. Le DJ a notamment travaillé avec McFly et Carlito, avec lesquels il entretient des liens de longue date.

Pour l'instant, aucune date de tournage ni de diffusion n'a été annoncée. Le projet reste donc au stade de l'intention, même si les deux artistes ont publiquement manifesté leur enthousiasme.