Pour son premier EP, sorti le 3 avril, Franc Lenar se livre à cœur ouvert. À travers les 6 titres de son projet Un garçon un peu dérangé, l’ancien candidat de la Star Academy se questionne sur ses doutes intérieurs et sur sa place dans une société conformiste. Signé sur le label Maison mère de Tayc, le jeune artiste s’inspire de ce mentor pour définir sa patte artistique. Gardez le R’n’B et mettez-y une pincée de pop, vous trouverez ainsi la musicalité que Franck Lenar construit dans ce premier projet. Le chanteur utilise sa voix grave, qu’il agrémente de quelques notes aiguës, pour instaurer une mélancolie planante et mélodieuse.

Depuis quelques mois, Franck Lenar avait déjà donné un avant-goût de sa nouvelle identité musicale. Il avait publié les titres Happy Birthday et Morpheús, dont les clips sont également disponibles. Car au-delà de la musique, l’artiste construit une identité visuelle. Le même jour que son Ep, il a publié le clip du titre Anhédonie. Une vidéo sobre et narrative qui montre les biais de son esprit, comme dans le quatrième clip illustrant le morceau éponyme de l’EP. Si aucune tournée n’est pour le moment annoncée par l’artiste cela semble être la suite logique dans la carrière de Franck Lenar qui s’émancipe petit à petit de l’émission qui l’a vue naître.