Ariana Grande annonce « petal », son nouvel album

L'attente est enfin terminée. Ariana Grande a officialisé la sortie de son huitième album studio, petal, pour le 31 juillet 2026. Après plusieurs semaines de teasing sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine a dévoilé le titre, la pochette et les premiers détails de ce projet, qui marque le début d'un nouveau chapitre de sa carrière. L'album a été coécrit et coproduit par Ariana Grande avec son fidèle collaborateur Ilya, déjà à l'origine de plusieurs de ses plus grands succès.

Petal succède à Eternal Sunshine, paru en 2024, un album qui avait rencontré un immense succès critique et commercial. Depuis, Ariana Grande s'était principalement consacrée à sa carrière d'actrice, notamment avec les films Wicked. Ce retour à la musique est donc particulièrement attendu par les fans, d'autant que l'album sera le premier à sortir sous son propre label, BabyDoll Music, en partenariat avec Republic Records. Un choix qui lui offre davantage de liberté artistique et créative.

Pour savoir à quoi pourrait ressembler petal, il est possible de se fier au premier single hate that i made you love me. Ariana Grande a livré une ballade pop et solaire, où elle met en valeur sa voix claire. De son côté, la pochette en noir et blanc, sur laquelle Ariana Grande apparaît souriante avec les cheveux devant le visage, donne déjà le ton d'une ère plus intime et épurée. Ces derniers jours, la chanteuse a également partagé plusieurs extraits a cappella de nouvelles chansons, laissant entrevoir un univers à la fois sensible et introspectif.