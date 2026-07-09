Pourquoi Harry Styles entre au Guinness des Records

Harry Styles continue d'écrire l'histoire. Le chanteur britannique vient d'inscrire son nom dans le Guinness World Records grâce à une performance exceptionnelle réalisée au stade de Wembley, à Londres.

En donnant 12 concerts consécutifs dans l'enceinte londonienne dans le cadre de sa tournée Together Together, l'ancien membre des One Direction devient l'artiste ayant enchaîné le plus grand nombre de spectacles d'affilée dans ce stade mythique.

Harry Styles détrône Coldplay au Guiness des Records

Jusqu'à présent, le record appartenait à Coldplay, qui avait donné dix concerts à Wembley lors de sa tournée Music of the Spheres en 2025.

Face à l'engouement du public, les six dates initialement prévues pour Harry Styles ont finalement été doublées, portant la série à douze concerts, chacun devant près de 80 000 spectateurs.

À l'issue de cette douzième représentation, l'artiste a reçu son certificat officiel du Guinness World Records des mains de Will Munford, représentant de l'institution.

« La série record de douze concerts d'Harry Styles témoigne de l'ampleur, de l'ambition et de l'impact culturel de ses performances », a salué le Guinness.

Très ému, Harry Styles a également profité de ce moment pour rendre hommage à ses anciens partenaires de One Direction, avec une pensée particulière pour Liam Payne, disparu en octobre 2024.

« Il y a seize ans, juste à côté de ce bâtiment, j'ai intégré un groupe qui a changé ma vie. Je veux remercier Niall, Louis, Zayn et mon cher ami Liam. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous », a déclaré le chanteur sous les applaudissements du public.

Cette tournée accompagne la sortie de son quatrième album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, paru en mars dernier. Après Londres, Harry Styles poursuivra sa tournée en Amérique latine, avant d'enchaîner avec les États-Unis, où une résidence de 30 concerts au Madison Square Garden de New York est déjà annoncée.

Aucune date française n'est prévue pour le moment, mais au vu de cette nouvelle performance historique, Harry Styles pourrait bien continuer à faire tomber les records dans les prochains mois.