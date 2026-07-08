Squeezie ressort ses hits de l’été !

Vous ne savez pas quoi écouter cet été ? Squeezie vous offre la solution. Dimanche 5 juillet, le Youtubeur a sorti le deuxième épisode de son concept Qui fera le meilleur hit de l’été ?. Sept ans après avoir accumulé les millions de vue avec Mirador et Bye Bye, deux nouveaux singles sont désormais disponibles sur toutes les plateformes. D’un côté, on retrouve Cyberkinetic et ses influences électro et de l’autre All My Life, un morceau pop et solaire.

Pour les composer, Squeezie s’est entouré d’un casting de choix dans sa vidéo. Outre les influenceurs Léna Situations et Freddy Gladieux - qui avait déjà participé au premier épisode – on retrouve les compositeurs Pandrezz et Myd ainsi que les chanteuses Eva, Jain et Adèle Castillon. Regroupés par groupes genrés de quatre, ils ont créé leur Boys band FKH (Four Kilos Heart) et leur girls band GGB (Girls Girls Band).

Pour se départager, les deux groupes comptent sur les ventes et le streaming de leurs singles respectifs dont les bénéfices seront reversés au Secours Populaire. Pour amplifier l’effet de ces deux morceaux, la sortie de clips est prévue ce mercredi 8 juillet. Alors Qui fera le meilleur hit de l’été ? C’est à vous de les départager !