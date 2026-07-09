Taylor Swift : derrière la superstar, une générosité qui force le respect

On la connaît pour ses albums qui battent tous les records, ses tournées à guichets fermés et sa fortune colossale.

Pourtant, réduire Taylor Swift à une simple machine à succès serait une erreur. Derrière la superstar mondiale se cache aussi une artiste profondément engagée, qui n'hésite pas à mettre sa notoriété et son argent au service des autres. À l'occasion de leur spectaculaire mariage, Taylor Swift et son compagnon Travis Kelce auraient ainsi fait des dons totalisant près de 26 millions de dollars à plus d'une douzaine d'organisations caritatives et d'associations à but non lucratif.

Les bénéficiaires de ces dons sont principalement répartis dans quatre villes symboliques de leur parcours. Nashville, où Taylor Swift a lancé sa carrière musicale, figure naturellement parmi les destinations privilégiées. Kansas City, ville où Travis Kelce est devenu une véritable légende avec les Chiefs en remportant deux Super Bowls, est également concernée. New York, où le couple aurait célébré son union, fait aussi partie des villes soutenues, tout comme Los Angeles et plusieurs autres communautés.

Cette importante opération de solidarité n'a toutefois rien d'exceptionnel pour la chanteuse. Au fil des années, Taylor Swift s'est forgé une réputation de philanthrope discrète mais particulièrement généreuse. À la fin de son immense Eras Tour, l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire de la musique, elle avait déjà effectué d'importants dons à des associations luttant contre la faim et l'insécurité alimentaire dans plusieurs villes visitées.

Son équipe a également bénéficié de cette générosité. Pour remercier les centaines de personnes ayant contribué au succès de la tournée, la chanteuse avait versé des primes atteignant parfois plusieurs centaines de milliers de dollars à ses collaborateurs, notamment aux chauffeurs routiers et aux membres de la production.