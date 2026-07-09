Mylène Farmer intrigue avec une mystérieuse affiche de cinéma

Mylène Farmer sait entretenir le mystère comme personne. Alors que son nouvel album Égrégore est attendu le 30 octobre, la chanteuse vient de relancer les spéculations avec une publication pour le moins intrigante.

Son agence, Hashtag NP, a partagé sur les réseaux sociaux une affiche minimaliste portant simplement la mention « Prochainement au cinéma ». Aucun autre détail n'a été communiqué, mais cela n'a pas empêché les fans de décortiquer le moindre indice.

Une affiche qui alimente toutes les théories

Les observateurs les plus attentifs ont rapidement relevé plusieurs éléments. L'esthétique du visuel rappelle notamment le travail du photographe Jean-Baptiste Mondino, qui a signé la pochette du nouvel album Égrégore.

Autre détail remarqué : la présence du logo Pathé Live au bas de l'affiche. Un partenaire bien connu des admirateurs de Mylène Farmer, puisque la société a déjà assuré la diffusion au cinéma de plusieurs de ses spectacles.

Cette nouvelle annonce pourrait ainsi s'inscrire dans la continuité de cette collaboration.

Le film de la tournée Nevermore, réalisé par François Hanss, avait rencontré un important succès lors de sa sortie en salles. Quelques mois plus tard, Pathé Live avait même proposé un marathon exceptionnel réunissant Timeless 2013, Live 2019 et Nevermore dans plusieurs cinémas.

Reste désormais à savoir ce que prépare réellement l'artiste. Certains imaginent un long métrage inédit, d'autres un projet visuel destiné à accompagner Égrégore, voire une série de clips conçus pour une diffusion sur grand écran.

Pour l'heure, Mylène Farmer entretient le suspense. Une stratégie qu'elle maîtrise parfaitement et qui suffit déjà à faire monter l'impatience de son public.