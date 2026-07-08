Les artistes féminines les plus écoutées dans le monde en 2026 enfin dévoilées

Un nouveau classement est tombé, on sait qui sont les artistes féminines les plus écoutées au monde depuis le début de l’année 2026. Sans grande surprise, le classement est dominé par Taylor Swift, seule femme présente dans le classement qui prend en compte les hommes. Le podium est complété par Ariana Grande et Rihanna. Les deux femmes n’ont pas sorti d’album cette année, mais restent deux piliers de la scène musicale mondiale grâce à leurs discographies remplies de hits et à leur fidèle fanbase.

Si les États-Unis sont surreprésentés dans ce classement, des petites exceptions viennent dynamiter la suprématie américaine. La Britannique Olivia Dean (4e) entre dans ce classement avec panache, après avoir imposé sa soul solaire avec son dernier album The Art of Loving, sorti en septembre dernier. La taulière colombienne Shakira (10e) lui tient compagnie, elle qui est une nouvelle fois au cœur de l’actualité avec Daï Daï, l’hymne de la Coupe du monde de football.

Le classement est complété par celles qui ont fait la pop de 2026. Avec leurs albums respectifs Man’s Best Friend et you seem pretty sad for a girl so in love, Sabrina Carpenter (6e) et Olivia Rodrigo (8e) se sont imposées encore un peu plus comme des cadors de la pop actuelle. Sans sorties de leur côté, Billie Eilish (5e) et Lady Gaga (7e) n’ont plus rien à prouver pour faire partie de ce classement.