La NASA recrute des volontaires pour vivre une mission vers Mars… sans quitter la Terre

Et si vous passiez un an à vivre comme un astronaute en route vers Mars ? C'est le défi lancé par la NASA, qui recherche des volontaires pour participer à une expérience hors du commun.

Pas besoin d'être astronaute de métier : l'objectif est justement d'étudier les réactions de personnes ordinaires confrontées à des conditions extrêmes d'isolement. Cette mission simulée se déroulera à Houston et devrait débuter en août 2027. Pendant douze mois, les participants vivront une expérience reproduisant le plus fidèlement possible les différentes étapes d'une future expédition humaine vers la planète rouge.

Le programme ne se limitera pas au voyage spatial. Les volontaires devront d'abord simuler le long trajet entre la Terre et Mars avant de s'installer sur une reproduction de la surface martienne. Une première pour la NASA, qui jusqu'à présent menait des simulations séparées, consacrées soit au voyage, soit au séjour sur la planète. Cette fois, les deux phases seront enchaînées afin de mieux reproduire les conditions d'une véritable mission.

Les participants évolueront dans un habitat imprimé en 3D, spécialement conçu pour imiter un environnement martien. Leur quotidien sera rythmé par des tâches scientifiques, des sorties extravéhiculaires fictives et la conduite d'un véhicule d'exploration vers différents sites d'étude. Chaque activité visera à recréer les contraintes auxquelles seront confrontés les futurs explorateurs de Mars.

Au-delà de l'aspect technologique, cette expérience poursuit un objectif essentiel : mieux comprendre les effets psychologiques et physiques d'un isolement prolongé. Les chercheurs ne cherchent pas seulement à savoir si un équipage peut supporter un an d'enfermement. Ils veulent surtout observer comment la vie quotidienne, les performances, les relations entre les membres de l'équipe et l'équilibre mental évoluent loin de la Terre.

Tout au long de la mission, les scientifiques suivront de près la santé des volontaires, leur capacité à travailler en équipe, leur niveau de stress ainsi que leur résistance mentale. Les données recueillies permettront de préparer les futures missions habitées vers Mars, un objectif que la NASA espère concrétiser au cours des prochaines décennies.