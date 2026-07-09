On connaît les artistes français les plus écoutés dans le monde

Un nouveau classement est tombé, on sait qui sont les artistes les plus écoutés au monde depuis le début de l’année 2026. Sans grande surprise, le classement est uniquement constitué de DJs et de rappeurs(euses). Fort de son expérience et de ses collaborations à l'international, c’est David Guetta qui domine ce classement. Il est suivi de Jul, qui, avec ses innombrables albums, accumule les hits, ce qui lui permet d’exporter sa musique à l’international. Le podium est complété par DJ Snake qui a élargi sa popularité mondiale avec son dernier album Nomad qui contient des collaborations avec Peso Pluma, J Balvin ou Stray Kids…

Malgré ce podium dominé par les DJs, les rappeurs ne se laissent pas faire et s’imposent en majorité grâce à la présence de Ninho (4e), PLK (8e) et Werenoi (7e). Avec ce dernier, les Daft Punk (5e) sont les seuls artistes à ne plus être en activité. N’oublions pas les chanteuses françaises, qui assurent leur présence dans ce classement grâce à leurs deux figures de proue du moment Théodora (9e) et Aya Nakamura (10e). Le classement est complété par le DJ Hugel (6e).