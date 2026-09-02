Au Canada, une île mystérieuse apparaît sur un lac avant de disparaître quelques jours plus tard

C’est une apparition pour le moins inattendue qui a surpris les habitants de Colombie-Britannique, au Canada. Sur le lac Williston, une île est soudainement apparue au milieu de l’eau avant de disparaître quelques jours plus tard. Le phénomène, aussi étonnant qu’éphémère, a été observé et filmé par un navigateur, Rocky Avery, qui a partagé ses images sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, certains internautes ont même soupçonné une manipulation ou une création générée par intelligence artificielle. Mais les images satellites de BC Hydro, l’entreprise qui exploite le barrage du lac, ont confirmé que cette mystérieuse masse de terre avait bel et bien existé.

Les images permettent même d’estimer ses dimensions : le 21 juillet, l’île mesurait environ 70 mètres sur 140 mètres, soit une superficie comparable à celle d’un terrain de football. Mais quelques semaines plus tard, le 5 août, elle avait complètement disparu des radars.

Alors, comment expliquer une île capable d’apparaître puis de disparaître aussi rapidement ? L’explication pourrait être beaucoup moins mystérieuse qu’il n’y paraît.

Le lac Williston est artificiel. Il a été créé en 1968 après la construction d’un barrage. Selon l’hypothèse privilégiée par les spécialistes, l’île aurait commencé à se former progressivement grâce à une accumulation de bois flotté, de végétation et de débris. Des plantes auraient ensuite pris racine sur cette masse, contribuant à la maintenir à la surface.

Cette année, le niveau particulièrement élevé du lac, notamment en raison des précipitations et des chutes de neige, aurait pu modifier les conditions dans cette zone. Les mouvements de l’eau, combinés à de forts vents et au fonctionnement du barrage, auraient alors pu détacher cette masse végétale et la transformer en gigantesque « radeau ».

Le plus surprenant reste que le phénomène n’est pas totalement inédit : une île similaire avait déjà été observée sur le lac Williston en 2022.

Pour autant, son destin reste mystérieux. BC Hydro ne sait pas précisément où la masse flottante est passée. Elle pourrait simplement avoir dérivé ailleurs… ou s’être de nouveau immergée.

Une chose est certaine : sur ce lac canadien, même les îles peuvent avoir une durée de vie très limitée.