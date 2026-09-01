Après le succès de « Soirée Mondaine », Oria annonce un concert à La Cigale

Oria organise sa propre Soirée Mondaine ! L’interprète du tube éponyme annonce un concert exceptionnel à Paris sur la scène de La Cigale, le 2 avril 2027. Elle avait déjà rempli avec succès La Scala en mai dernier. Une occasion pour elle d’interpréter aux côtés de ses fans ses différents singles dont Bella Vita, qui sort ce vendredi 4 septembre. Adepte des reprises sur ses réseaux sociaux, il ne serait pas impossible qu’elle prolonge également l’exercice sur scène. La billetterie ouvrira ce mercredi 2 septembre à 12h.