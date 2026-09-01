Sombr annonce une tournée mondiale et passera par Paris en mai 2027

Undressed, 12 to 12, Homewrecker… Voici quelques-uns des titres de Sombr qui tournent peut-être en boucle sur votre playlist. Depuis un peu plus d’un an, le chanteur new-yorkais fait sensation, aussi bien sur les ondes que sur scène. Présent lors de la dernière édition du festival Rock en Seine, en région parisienne, Sombr fera son retour à Paris dans les prochains mois.

L’artiste américain vient de dévoiler sa nouvelle tournée, baptisée « You Are the Reason World Tour ». Il sillonnera l’Europe et se produira dans plusieurs capitales, dont Paris, le 22 mai 2027, sur la scène de l’Accor Arena.