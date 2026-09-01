Sombr annonce une tournée mondiale et passera par Paris en mai 2027
Publié : 1er septembre 2026 à 12h38 par Elodie Quesnel
La nouvelle sensation de la pop alternative, Sombr, a annoncé sa nouvelle tournée "You are the reason World Tour". Le chanteur new yorkais passera par l'Accor Arena de Paris.
Undressed, 12 to 12, Homewrecker… Voici quelques-uns des titres de Sombr qui tournent peut-être en boucle sur votre playlist. Depuis un peu plus d’un an, le chanteur new-yorkais fait sensation, aussi bien sur les ondes que sur scène. Présent lors de la dernière édition du festival Rock en Seine, en région parisienne, Sombr fera son retour à Paris dans les prochains mois.
L’artiste américain vient de dévoiler sa nouvelle tournée, baptisée « You Are the Reason World Tour ». Il sillonnera l’Europe et se produira dans plusieurs capitales, dont Paris, le 22 mai 2027, sur la scène de l’Accor Arena.
Prévente à partir du 2 septembre
Quand prendre vos places ? La prévente artiste débutera le 2 septembre à 10h. Mais pour pouvoir y accéder, il faut d'abord obtenir un code de prévente en s'inscrivant ici.
Sinon la prévente de Tickemaster se tiendra le 3 septembre à 10h. Même chose pour la prévente de l'Accor Arena.
La mise en vente générale aura lieu le 4 septembre, là encore à 10h.