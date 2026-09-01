Louane dévoile le moodboard de son nouvel album « Watch out »

Louane fait monter la curiosité. Sur Instagram, la chanteuse a dévoilé, samedi 29 août, un « moodboard » consacré à son prochain album. Elle offre ainsi à ses fans un premier aperçu de l'esthétique qui accompagnera cette nouvelle ère. Couleurs, textures, images et inspirations, ce tableau d'ambiance pose les bases de l'identité visuelle de Watch out, le sixième album studio de Louane. Louane prépare un disque qui devrait être particulièrement personnel et revendique une esthétique « simple », « désordonnée », « vivante », libre,… une esthétique qui lui ressemble.

Louane avait déjà commencé à lever le voile sur ce nouveau projet au printemps avec Conduire, premier single de l'album. Avec ce nouveau moodboard, Louane donne cette fois davantage d'importance à l'image. Le procédé n'est pas nouveau dans la pop, avant même de dévoiler une pochette ou une tracklist, les artistes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour installer l'atmosphère d'un album.

Un album qui illustre une évolution musicale

Chez Louane, cette démarche prend un relief particulier. Son prochain album semble pensé comme un véritable univers, dans lequel la musique, les images et les émotions doivent fonctionner ensemble. Le moodboard permet donc de commencer à imaginer ce que sera cette nouvelle période.

Ce sixième album arrive dans une période particulière pour Louane. En 2026, la chanteuse célèbre également dix ans de carrière. Watch out représentera donc une nouvelle étape dans une discographie déjà riche de plusieurs évolutions. Pour l'instant, la date officielle de sortie de l’album n'a pas encore été confirmée par Louane, bien que la chanteuse semble annoncer la publication d’autres nouveautés pour le mois de septembre.