Lena Situations : Louane, Bilal Hassani, Adèle Castillon… les artistes invités pour son grand final à l’Accor Arena

Pour conclure dix ans de Vlogs d’août, Lena Situations a imaginé un véritable spectacle à l’Accor Arena, baptisé Celui où ils disent au revoir. Et pour cette soirée unique, elle n'est évidemment pas venue seule. Sur scène, Louane, Adèle Castillon, Bilal Hassani, Zaho, Meryl, Moha MMZ, Romsii et Mosimann ont notamment participé aux festivités.

Parmi les moments les plus forts de la soirée, Louane a sans doute été l'une des invitées les plus symboliques. La chanteuse est montée sur scène pour interpréter le célèbre générique des Vlogs d’août, donnant une nouvelle dimension à une chanson devenue indissociable des vidéos estivales de Lena Situations. Il accompagne cette fois les adieux de Lena à son format emblématique. Un moment qui a particulièrement ému la créatrice.

10 ans de Vlogs d’Août retracés en une soirée

Ami proche de Lena Situations, Bilal Hassani a interprété Beaucoup, extrait de son nouvel album Bonsoir Paris. Et pour l'occasion, il n'a pas fait les choses à moitié avec une performance accompagnée d’une tenue spectaculaire, de chorégraphies et d’impressionnants jets de flammes.

La soirée a également fait la part belle au rap et à la pop urbaine. Zaho, Meryl et Moha MMZ ont chacun participé aux performances musicales. Ce dernier était un choix particulièrement cohérent puisque son titre Mikasa avait accompagné plusieurs séquences des Vlogs d'août cette année.

Sur scène, Lena a également retrouvé plusieurs figures importantes de son aventure, dont Solène et Marcus, son père, « Papa Situations », a lui aussi participé à la soirée. La présence de Mayadorable, avec qui Lena s'était réconciliée après plusieurs années de brouille, a également constitué l'un des moments les plus commentés de la soirée.

Une page se tourne pour Lena Situations

Le spectacle du 31 août était donc à la fois un concert, une rétrospective, une fête entre amis et une immense déclaration d'amour à sa communauté. Le spectacle, intitulé en référence à Friends, avait été présenté comme la dernière émission des Vlogs d'août. France Télévisions diffusera d'ailleurs cette soirée le 12 septembre, sur france.tv et à 23h25 sur France 2, permettant à ceux qui n'étaient pas présents à Bercy de découvrir le show.

Lancée en 2017, la série des Vlogs d'août avait commencé comme un rendez-vous vidéo autour de son quotidien. Dix ans plus tard, elle est devenue un phénomène suivi par des millions de personnes et capable de remplir 20 000 places à l'Accor Arena en seulement 45 minutes. Dix ans après le premier « Salut les gars ! », le rideau est tombé sur les Vlogs d'août.