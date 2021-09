Big 2021 : un vent de conquête soufflera à l’Accor Arena à Paris

Après avoir diffusé un air de liberté lors de la 6ème édition de Big, l’heure est désormais à la conquête. Big reprend ses quartiers à l’Accor Arena Paris jeudi 7 octobre prochain. Pour l’occasion, un vent de conquête soufflera au-dessus de la place du village, de la scène du Bang ou des traditionnels Echos qui verront comme chaque année se succéder près de 1 000 intervenants et 400 ateliers et conférences tout au long de la journée.

Conquérir

« Chez Bpifrance nous aimons le mot conquérir, car il contient un nombre incalculable de dimensions fondamentales de la vie. On conquiert d’abord ce qui est inconnu. On conquiert pour rester, habiter, s’établir, pas pour rançonner et repartir. On ne conquiert jamais seul. On ne conquiert que ce qui résiste, y compris les coeurs. On ne conquiert jamais sans inconscience. On ne conquiert jamais sans désir. Sans courage. Quand on a conquis, on a changé. On a beau se retourner, on ne sait pas par où l’on est passé. Cette part d’inexplicable dans l’esprit de conquête, qui fait le propre de l’homme et le mystère de l’entrepreneuriat, nous la chérissons. Elle forme le coeur de la liberté », a commenté Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

Et pour cette 7ème édition, l’événement revient avec de nombreuses nouveautés : La Bulle Climat

Venez à la rencontre de celles et ceux qui souhaitent accélérer leur démarche de TEE pour servir l’avenir et profiter des leviers de compétitivité et de croissance à travers des ateliers de 30 min tout au long de la journée !

La Plateforme Tribu :

Le réseau social de Bpifrance s'empare de l'Arena et installe sa scène d'expression "Feu de camps" pour vous faire découvrir les innovations de chaque communautés : French Fab, French Touch, Climat, French Tech !

La Place des Rendez-vous :

Après avoir permis 16 000 mises en relation l'an dernier via des rencontres en "one to one", la place des rendez-vous fait son grand retour, dans une version 100 % digitale. Prenez rendez- vous avec des directeurs Achats de grands groupes, des réseaux de business angels, des conseillers Export et Financement...

