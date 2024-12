Tattoo d’arts à Orléans : se faire tatouer une œuvre d’art d’un musée !

Chacun s’est installé dans une salle du musée ce jeudi matin. Le temps de quelques jours, 6 artistes tatoueurs ont troqué leur salon pour les Beaux-Arts d’Orléans ; une opération peu habituelle, mais qui a le mérite d’attirer l’œil des curieux.

C’est le musée qui a démarché les organisateurs de l’Orléans Tattoo Show, Arnaud et Christelle, pour leur proposer cette opération inédite. « Le lien entre tatouage et art était ce qui nous intéressait », nous explique Aurélie, responsable de la programmation culturelle du musée. « La particularité, et c’est une première en France, c’est que les tatoueurs tatouent une partie des tableaux du musée », poursuit Christelle de l’Orléans Tattoo Show.

Les collections du musée dans la peau

C’est en effet toute l’originalité de cet évènement. Chaque tatoueur s’est inspiré des collections du musée, d’un tableau, d’un ornement ou des céramiques, pour proposer des projets de tatouage. Comme Hélène, ils sont venus en amont en repérage. « On a visité le musée avec d’autres artistes, et moi je me suis basée sur les objets parce que c’est ce qui me parle le plus, et j’en ai créé un projet. Le dessin est prêt, maintenant il faut trouver le client qui accepte de se faire tatouer quelque chose de bien particulier ».

Les premiers clients étaient déjà au rendez-vous ce jeudi matin, comme Valentin venu se faire tatouer par Astroink. Ce n’est pas la première fois que Valentin passe sous l’aiguille de l’artiste. Il a entamé un nouveau projet qui se fera sur plusieurs séances. « Avec les tableaux du musée, c’était assez raccord avec ce que je voulais ».

Et bonne nouvelle, l’évènement devrait avoir une suite, comme nous l’annonce Christelle de l’Orléans Tattoo Show. « C’est la première édition, et on compte la renouveler chaque année ». Le Tattoo d’art se poursuit jusqu’à samedi.