François Bayrou nommé Premier Ministre

Le vendredi 13 lui a semble-t-il porté chance : François Bayrou, 73 ans, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Le nom de celui qui a rejoint le chef de l’Etat dès 2017 circule à chaque remaniement ministériel, sans pour autant se concrétiser, ce qui lui vaut une image de Poulidor de la politique. Le poste a d'ailleurs failli lui échapper, de nouveau, alors qu'une réunion d'1h45, semble-t-il tendue, s'est tenue ce vendredi matin entre les deux hommes. Le maire de Pau a l’avantage de présenter un profil centriste, toutefois sans appartenir à Renaissance. Son parti, le MoDem, s’est d’ailleurs parfois détaché du reste du camp présidentiel lors de votes à l’Assemblée nationale. Reste que sa nomination ne marquera probablement pas un important changement de cap, comme réclamé par les oppositions mais surtout les Français lors des dernières élections législatives. Et qu’un profil susceptible de ne froisser personne est aussi un profil susceptible de ne susciter l'engouement chez personne.

Ministre de l'Education sous Balladur et Juppé

François Bayrou, trois fois candidat malheureux à la présidentielle, est une figure bien identifiée des Français. Le Béarnais possède aussi une image d’élu de province, là où est régulièrement reproché à Emmanuel Macron son parisianisme. Fils d’agriculteurs, bègue, un médecin lui avait prédit qu’il ne fera jamais de théâtre, ne serait jamais professeur et ne ferait jamais du politique. Il fera les trois. Ce n’est pas la première expérience gouvernementale du président du MoDem, lui qui a été ministre de l’Education nationale entre 1993 et 1997 sous Balladur et Juppé. Il fut également un éphémère ministre de la Justice pendant un mois en 2017, au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, mais quitte son poste lorsqu’éclate une affaire d’emplois fictifs concernant son parti au Parlement Européen. En 2020, il est nommé au Haut-commissariat au plan, un organisme de réflexion de l’Etat, qui produit des notes sur la démographie, l’économie, l’environnement, la technologie ou encore la culture. François Bayrou est aussi connu pour avoir giflé un enfant, en 2002, alors que ce dernier lui faisait les poches lors d'un déplacement à Strasbourg pendant la campagne présidentielle 2002.

Avec quelle majorité ?

Avec quelle majorité François Bayrou va-t-il gouverner ? La gauche avait fait de sa perplexité voire de son rejet quant à une nomination de François Bayrou. A droite, le Béarnais pourrait également froisser les sarkozystes, l’ancien chef de l’Etat lui vouant une rancune tenace depuis des années, notamment lorsqu’il appelle à voter François Hollande au second tour de la présidentielle 2012. Le RN, lui, pourrait éventuellement trouver des points d’accords. MoDem et RN sont en effet tous les deux partisans de l’instauration de la proportionnelle aux élections législatives. François Bayrou avait aussi apporté son parrainage à Marine Le Pen afin qu’elle puisse se présenter à la présidentielle en 2022. Autre point commun : les deux partis sont tous les deux mis en cause dans une affaire d’emplois fictifs de leurs assistants au parlement européen. Une peine d’inéligibilité a été requise contre Marine Le Pen, tandis que François Bayrou a été relaxé (d'autres membres de son parti ont été condamnés et le parquet a fait appel de sa relaxe, un nouveau procès est prévu).

François Bayrou fera-t-il mieux que son prédécesseur Michel Barnier, resté seulement 3 mois en poste ? A lui désormais de trouver comment élargir la majorité, ou tout du moins obtenir un accord de non-censure. La passation de pouvoir à Matignon est prévue dans la journée, avant que le nouveau Premier Ministre ne se mette au travail pour composer son équipe.