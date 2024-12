Nos idées sorties pour ce week-end du 13 au 15 décembre

Le Père Noël prendra encore un peu de son temps pour venir à la rencontre des enfants, à l’occasion ce week-end de nombreux marchés de Noël. Des spectacles de rue sont également au programme. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Le marché de Noël de Forges-les-Bains se tient samedi et dimanche, au parc des thermes ! Carroussel et piste de luge attendent petits et grands, ainsi que des artisans et producteurs locaux. Le Père Noël sera également présent.

Noël aussi à Etampes, avec de nombreuses animations ce samedi, et notamment une déambulation dans les différents quartiers toute la journée, pour finir par une parade dans le centre-ville à partir de 18h30. Dimanche, plus de 50 commerces et exposants vous attendent au marché de noël place Notre-Dame. Vous pourrez également prendre une photo avec le Père noël. Un spectacle son et lumière sera à découvrir à partir de 18h place de l’hôtel de ville.

Saintry-sur-Seine fait également son marché de Noël ce samedi, rue du 8 mai 1945. Tombola gratuite, artisanat et gastronomie sont au programme. Le rendez-vous est donné à la Maison du bonheur.

Loiret

Les festivités de Noël se poursuivent à Orléans, avec ce vendredi, la journée internationale du pull de Noël. Et à cette occasion, une soirée afterwork DJ Set est programmée de 18h à 21h place de la République.

À Mareau aux prés se tient ce week-end le marché de noël des créateurs. Rendez-vous ce samedi, sous la halle, pour trouver des cadeaux originaux. Et dès 18h, le Père Noël fera son apparition à la lueur des lampions.

D’autres marchés de Noël sont évidemment à découvrir ce weekend, comme à Olivet. A Fleury-les-Aubrais, le village de Noël s’installe à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, place Abbé-Pasty. Une locomotive de Noël déambulera notamment dans les rues de la ville. À Montargis, le marché de Noël sera inauguré ce vendredi place de la République, avec spectacle de magie et déambulation musicale.

Une expérience inédite à compter de ce jeudi et jusqu’à dimanche, au musée des beaux-arts d’Orléans ! C’est la première édition de Tattoo d’Arts, en partenariat avec l’Orléans Tattoo Show. Durant ces 4 jours, 6 artistes tatoueurs sont présents pour tatouer les visiteurs, en s’inspirant des œuvres du musée.

Loir-et-Cher

C’est Noël à la ferme, au marché couvert de Vendôme ! Les jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher vous donnent rendez-vous ce samedi et dimanche autour d’un marché fermier et gourmand. Défilé de tracteurs, mini ferme et tombola sont au programme.

On fête Noël également dans les quartiers de Blois ce weekend. Notamment à Quinière samedi, autour d’un spectacle pour enfants de la compagnie Axé Cirque. Seront présents le Père Noël et des mascottes géantes. Puis dimanche, rendez-vous dans le quartier sud Blois-Vienne, aux côtés de la fanfare La Casserole, et bien sûr… du père noël !

Journée spéciale Noël ce dimanche au château de Cheverny ! Des invités de marque seront présents au château, le Père et la Mère Noël ! Ils feront une arrivée remarquée, si la météo le permet, en hélicoptère, puis iront à la rencontre des enfants. Le château ouvrira ses portes exceptionnellement jusqu’à 20h30.

Des marchés de Noël sont à découvrir également un peu partout dans le département, comme à Vernou-en-Sologne, à Chaon, à Saint-Aignan, Fossé ou encore Saint-Julien-sur-Cher.

Enfin un concert ce samedi soir au Chato’do de Blois. Après une centaine de dates dans le monde entier, deux Trianons, et un Olympia complet, Barbara Pravi sera sur la scène blésoise à partir de 20 heures !

Indre-et-Loire

Si vous avez envie de rire, Alban Ivanov se charge de tout ! L’humoriste est au parc des expos de Tours ce vendredi soir, avec son spectacle « Vedette 2.0 ». Et samedi, c’est Hakim Jemili qui aura pour mission de vous faire rire, avec son spectacle « Fatigué ». Ça se passe au Palais des congrès de Tours.

L’édition 2024 de Noël au Pays des Châteaux se poursuit, avec une nocturne ce weekend ! Le château de Villandry ouvre ses portes au public jusqu’à 20h. L’occasion de découvrir les décors de Noël à la nuit tombée.

Une soirée ciné-débat à ne pas manquer à l’amphithéâtre George Sand à l’hôpital Clocheville de Tours. Découvrez l’incroyable aventure de personnes sourdes et aveugles, dans le désert Tunisien, à travers le film « Nemchou ». La projection sera suivie d’un débat, le but étant de sensibiliser le grand public sur la surdicécité. Une deuxième projection est programmée mercredi prochain.

Enfin de nombreux marchés de noël sont proposés ce week-end encore dans le département, notamment à Savonnières, Beaumont-en-Véron, Chanceaux-sur-Choisille, Château-la-Vallière, Vouvray ou encore Chouzé-sur-Loire.

Cher et Indre

Dans le cadre de l’évènement « Mon Noël à Sancerre », organisé par Sancerre Village, un marché de Noël prendra place samedi et dimanche dans la cour du domaine Château de Sancerre ainsi qu’à l’intérieur des chais. Des petites visites et dégustations entièrement gratuites seront proposées.

Ce samedi, la balade des Père Noël aura lieu au départ de Saint-Florent-sur-Cher. Elle débutera à 11h avec un concours de motos décorées et de déguisements. Puis s’en suivra un défilé motorisé festif et magique. La journée se clôturera par un concert à 16h30.

Vierzon fête Noël tout ce week-end, sur l’Esplanade la Française. Manèges, chalets, patinoire et parade des lampions sont au programme. Des marchés de noël sont proposés également tout ce week-end dans le Berry, comme aux Bordes, au Blanc, à Tournon-Saint-Martin, Saint Gaultier, mais aussi à Genouilly, Lunery, ou Montigny.

Attention si vous aviez des billets pour le spectacle « les comédies musicales » au Mach 36… L’évènement est reporté au 6 avril 2025. Vos billets restent valables.

Bourgogne et Allier

Plusieurs animations de Noël programmées à Auxerre et ses environs ce week-end, comme à Rosoirs, où une fête est organisée dans l’ancienne maison de quartier, en présence du Père Noël. La parade de Noël aura lieu également ce samedi, rue du Temple à Auxerre, à partir de 17h. La compagnie Remue-Ménage vous fait voyager avec son spectacle « Be Hop » dans un nouveau monde où la technologie est à l’honneur.

Toujours à Auxerre, un escape game est proposé à l’abbaye Saint-Germain. Les participants sont invités à se mettre dans la peau d’un élève d’une célèbre école de magie, pour trouver la formule d’une potion d’invisibilité. Un jeu de piste est également proposé à partir de samedi et jusqu’au 31 décembre, sous l’horloge. RDV à l’office de tourisme.

À Nevers, des animations et spectacles de rue sont programmés ce week-end encore, comme les parapluies lumineux samedi ou la féérie boréal dimanche. Ces déambulations partiront de la rue Saint-Martin, à partir de 14h pour le premier spectacle, et 16h le deuxième.

Enfin à Montluçon aussi, on fête noël, avec le marché de noël samedi, entre 10h et 16h. Gastronomie, avec notamment des confitures artisanales et pâtisseries, décoration, brocante, et stand Artisans du monde sont au programme. Ça se passe à la maison des familles.

Sarthe

Le Mans fête Noël au port ce samedi ! De nombreuses animations sont attendues tout au long de la journée, avant une soirée festive. Notamment un spectacle sur l’eau à découvrir à partir de 17h15, puis l’arrivée du Père Noël, un feu d’artifice et des projections lumineuses au Port. A noter que des spectacles de rue animeront également le centre-ville ce samedi.

Une balade lumineuse dans les rues du centre-ville du Mans ! Ce Vendredi, Cyclamaine organise une balade à vélo d’environ une heure. Venez avec un vélo lumineux, décoré à l’aide de guirlandes, et de diodes à partir de 17h30 place des Jacobins. Et c’est gratuit !

De nombreux marchés de noël se tiendront tout ce week-end dans le département, comme à Coudrecieux, Bessé-sur-Braye, Bonnétable, ou encore à La Milesse.

« C’est décidé, je deviens une connasse ! »… Ce n’est pas moi qui le dis, mais c’est le nom d’une pièce de théâtre à découvrir ce vendredi soir sur la scène d’Antarès au Mans. Dolorès, coincée et timide, va demander l’aide de son ami bourreau des cœurs pour attirer le regard des hommes et briser à son tour des cœurs !

Maine-et-Loire

C’est Noël ce samedi au Moulin de l’Epinay, à Mauges sur Loire. Venez découvrir les illuminations du moulin, ainsi que son marché de noël. Plus d’une vingtaine d’artisans et producteurs locaux seront présents, en compagnie du Père Noël. Des animations sont également organisées pour les enfants. Et c’est gratuit.

À l’occasion du Noël d'Aliénor à l'Abbaye royale de Fontevraud, de nombreuses animations gratuites, et pour toute la famille, sont proposées ce samedi. Des ateliers DIY, bande dessinée, du cirque ou encore un escape game seront proposés aux visiteurs. Un spectacle de drones lumineux clôturera la journée dans les jardins de l’abbaye.

Ce week-end, se tient également l’évènement « Noël à la Ferme », à la ferme les Cerfs de la Fardellière. Les visiteurs sont invités à découvrir un élevage original de biches, faons, cerfs et de daguets. Avec une vente directe des produits de la ferme et une découverte du marché fermier de produits locaux.

Les animations de Soleil d’hiver à Angers se poursuivent également ce week-end, avec quelques spectacles à découvrir. Le programme est à retrouver sur le site de la ville d’Angers.