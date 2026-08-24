Black Eye Peas : Will.i.am invente un format de fichier pour protéger les artistes

L’intelligence artificielle bouleverse de plus en plus l’industrie musicale. Alors que les morceaux générés en quelques secondes se multiplient sur les plateformes de streaming, Will.i.am estime qu’il faut désormais trouver un moyen de mieux valoriser le travail des artistes humains.

Invité du podcast The Mishal Husain Show, le musicien des Black Eyed Peas s’est étonné que les créations humaines et celles produites par une intelligence artificielle utilisent aujourd’hui exactement les mêmes formats numériques, comme le MP3.

Pour lui, une chanson nécessitant plusieurs semaines de composition, d’enregistrement et de production ne devrait pas être considérée de la même manière qu’un morceau fabriqué automatiquement en quelques secondes.

Un fichier « Proof of Life » pour certifier la création humaine

Will.i.am propose donc la création d’un nouveau format baptisé fichier P, pour « Proof of Life », soit « preuve de vie ». Son objectif : intégrer directement au fichier des éléments permettant de certifier qu’une œuvre a réellement été créée par des humains.

Le musicien imagine notamment que les artistes puissent utiliser des objets connectés pendant l’enregistrement afin de recueillir différentes informations : données biométriques, localisation, horaires ou même transpiration. Ces informations pourraient ensuite être enregistrées et authentifiées grâce à la blockchain.

Ainsi, un morceau comme Where Is The Love? pourrait exister sous la forme d’un fichier « .p » attestant du travail humain réalisé lors de sa création.

Une idée qui intervient alors que l’industrie musicale cherche déjà à mieux identifier les contenus produits par intelligence artificielle. Certaines plateformes développent désormais des systèmes de signalement spécifiques.

Will.i.am estime néanmoins qu’il faut aller plus loin afin que « l’effort et la sueur humaine » puissent retrouver une valeur particulière face aux productions automatisées. Reste à savoir si son fichier P dépassera un jour le stade du concept.