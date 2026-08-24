Charlotte Cardin blessée : quatre concerts annulés en France, qui pour la remplacer ?
Publié : 24 août 2026 à 10h33 par Iris
Charlotte Cardin doit renoncer à quatre concerts en France en raison d’une blessure aux cordes vocales. Plusieurs festivals cherchent désormais des solutions pour remplacer la chanteuse québécoise, tandis que le Rose Festival a déjà annoncé l’arrivée de Disiz.
Charlotte Cardin ne remontera pas sur scène en France cet été. La chanteuse québécoise annonce devoir prolonger son repos vocal après une blessure aux cordes vocales qui l’avait déjà contrainte à annuler plusieurs prestations.
« J’ai une blessure aux cordes vocales qui m’a déjà forcée à annuler plusieurs concerts et qui, malheureusement, ne guérit pas assez vite », explique l’interprète de Feel Good. Sur recommandation de ses médecins, elle doit laisser à sa voix davantage de temps pour récupérer.
Quatre rendez-vous sont concernés : le V and B Fest, le Cabaret Vert, le Rose Festival de Toulouse le 27 août et Ici Live La Ciotat Festival le 3 septembre.
Disiz remplace Charlotte Cardin au Rose Festival
Les organisateurs doivent donc revoir leur programmation dans l’urgence. Au V and B Fest le 21 août, Adèle Castillon a récupéré le créneau initialement prévu pour Charlotte Cardin et St Graal a vu son horaire décalé.
Au Ici Live La Ciotat Festival doit trouver un artiste pour compléter sa programmation du 3 septembre.
Le Rose Festival a déjà trouvé son remplaçant. Disiz rejoindra l’événement organisé par Bigflo & Oli à Toulouse le 27 août.
Une solution de dernière minute pour compenser l’absence de Charlotte Cardin, dont le retour sur scène dépend désormais de l’évolution de sa blessure.