Charlotte Cardin blessée : quatre concerts annulés en France, qui pour la remplacer ?

Charlotte Cardin ne remontera pas sur scène en France cet été. La chanteuse québécoise annonce devoir prolonger son repos vocal après une blessure aux cordes vocales qui l’avait déjà contrainte à annuler plusieurs prestations.

« J’ai une blessure aux cordes vocales qui m’a déjà forcée à annuler plusieurs concerts et qui, malheureusement, ne guérit pas assez vite », explique l’interprète de Feel Good. Sur recommandation de ses médecins, elle doit laisser à sa voix davantage de temps pour récupérer.

Quatre rendez-vous sont concernés : le V and B Fest, le Cabaret Vert, le Rose Festival de Toulouse le 27 août et Ici Live La Ciotat Festival le 3 septembre.

Disiz remplace Charlotte Cardin au Rose Festival

Les organisateurs doivent donc revoir leur programmation dans l’urgence. Au V and B Fest le 21 août, Adèle Castillon a récupéré le créneau initialement prévu pour Charlotte Cardin et St Graal a vu son horaire décalé.

Au Ici Live La Ciotat Festival doit trouver un artiste pour compléter sa programmation du 3 septembre.

Le Rose Festival a déjà trouvé son remplaçant. Disiz rejoindra l’événement organisé par Bigflo & Oli à Toulouse le 27 août.

Une solution de dernière minute pour compenser l’absence de Charlotte Cardin, dont le retour sur scène dépend désormais de l’évolution de sa blessure.