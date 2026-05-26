Cancer du poumon : un programme de dépistage testé en France

La France franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le cancer du poumon. Un programme pilote baptisé « IMPULSION » vient d’être lancé.

Il s'agit d'un programme en phase de test, afin de détecter plus précocement cette maladie chez les fumeurs et anciens fumeurs. Mené dans cinq régions françaises (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Hauts de France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur), ce dispositif cible 20.000 personnes âgées de 50 à 74 ans présentant un risque élevé en raison de leur consommation de tabac.

Le dépistage repose sur un scanner thoracique à faible dose, un examen moins irradiant qu’un scanner classique et capable de repérer des lésions très précoces. Les participants bénéficieront de deux scanners espacés d’un an, puis d’un suivi régulier pendant trois ans. L’objectif est de détecter les tumeurs avant l’apparition de symptômes, alors que le cancer est encore plus facile à traiter.

Le programme concerne les personnes ayant fumé l’équivalent d’au moins un paquet par jour pendant vingt ans, ou deux paquets par jour pendant dix ans. Les anciens fumeurs ayant arrêté depuis moins de quinze ans peuvent également participer. Les examens seront entièrement pris en charge par l’Assurance maladie.

Au-delà du dépistage, les autorités sanitaires souhaitent aussi encourager l’arrêt du tabac. Chaque participant se verra proposer un accompagnement au sevrage tabagique. Selon les spécialistes, combiner dépistage et arrêt du tabac permettrait de réduire significativement le risque de décès lié au cancer du poumon.

Le cancer du poumon reste aujourd’hui l’un des cancers les plus meurtriers en France. Plus de 52.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et la maladie demeure la première cause de décès par cancer chez les hommes. Le tabac est responsable d’environ 80 % des cas.