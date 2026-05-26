La belle histoire de Lloris, 7 ans, guéri d'un cancer du cerveau

À seulement 7 ans, le petit Lloris incarne aujourd’hui un immense message d’espoir pour de nombreuses familles confrontées à la maladie.

Ce jeune Réunionnais, diagnostiqué à l’âge de 2 ans d’un cancer du cerveau particulièrement agressif, est désormais considéré comme guéri après plusieurs années de combat. Une victoire que sa famille qualifie de « miracle ».

À l’époque du diagnostic, les médecins découvrent chez l’enfant plusieurs médulloblastomes, des tumeurs cérébrales à croissance rapide déjà à un stade avancé. Le pronostic est alors extrêmement sombre. Selon sa mère Laurianne, les spécialistes estimaient qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Commence alors un long parcours médical entre La Réunion et l’Hexagone. Lloris subit de lourds traitements, notamment plusieurs chimiothérapies à très haute dose ainsi que des greffes de cellules. Soigné à l’Institut Gustave-Roussy, le petit garçon fait preuve d’une résistance exceptionnelle malgré les effets secondaires éprouvants des soins.

Aujourd’hui, quatre ans après sa rémission, les nouvelles sont enfin rassurantes. Lloris poursuit encore des contrôles médicaux réguliers au CHU, mais sa famille aborde désormais la dernière année de surveillance avec beaucoup d’espoir. « Nous sommes très heureux, il revient de très loin », confie sa mère avec émotion.

Même si certaines séquelles liées aux traitements persistent, le jeune garçon a retrouvé une vie presque normale. Il a récemment célébré son septième anniversaire entouré de ses proches, un moment symbolique pour cette famille qui a traversé des années d’angoisse et d’incertitude.

L’histoire de Lloris rappelle aussi les progrès réalisés dans la prise en charge des cancers pédiatriques. Si certaines formes restent redoutables, les avancées médicales permettent aujourd’hui d’augmenter considérablement les chances de survie de nombreux enfants. Au-delà du combat médical, ce témoignage met en lumière le courage des jeunes patients, mais aussi celui des familles qui les accompagnent chaque jour dans cette épreuve.