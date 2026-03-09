Charles Doré dévoile son premier album « À l'équilibre », entre pop et mélancolie

Charles Doré, l'ancien demi-finaliste de la Star Academy, sort son premier album ce vendredi 6 mars. Une étape importante dans la jeune carrière de l'artiste qui a su conquérir le cœur du public lors de son passage dans l'émission. Dans les 12 titres, le jeune chanteur adopte une pop mélancolique à travers sa voix aiguë et puissante.

Entre ballades accompagnées d’un piano ou d’une guitare et influences pop-rock, le chanteur se livre sur son for intérieur et se relations sentimentales. « Cet album raconte mon passage de ma vie classique de jeune de 18 ans à celle, nouvelle, d'artiste », explique-t-il sur Instagram.

Des sonorités qui rappellent son prédécesseur Pierre Garnier ou encore Matt Pokora, notamment sur le titre Qu'on s'attache. Une filiation assumée qui montre que Charles Doré souhaite s’inscrire dans une lignée de chanteurs pop français à la voix reconnaissable. Pour préparer ses fans à ce nouvel album, Charles Doré avait déjà dévoilé les singles Au revoir au départ, À l'équilibre mais aussi Hypersensible, qu'il a proposé en version acoustique.

À partir du 20 mars, Charles Doré entame sa tournée à travers la France. Un exercice qu'il connaît bien, lui qui avait fait le Star Academy Tour 2025. L'occasion de le voir présenter ses nouveaux titres sur scène.