Styleto revient avec « La fille qui a plus mal », un EP introspectif et libérateur

Un an après son dernier album, Styleto est de retour avec La fille qui a plus mal, un projet de 7 titres dévoilé vendredi 6 mars. Un EP qui marque tourne une page dans sa carrière et son parcours personnel. Elle avait déjà publié le titre Problème Problème il y a un mois, accompagné de son clip.

Tout en introspection dans ses textes, elle parle du fait de se sentir mal dans sa peau et d'être seule face à cette situation. Elle évoque aussi les difficultés liées à son entourage à travers ses relations toxiques, qu'elles soient amoureuses ou amicales.

Pour ne pas se sentir seule dans cette introspection, Styleto invite les chanteuses Yoa et Solann sur le titre Solitude. Les trois femmes allient leurs douces voix pour représenter, avec alchimie, cette nouvelle génération d'artistes féminines pop dont elles font partie. Une génération qui ose aborder des sujets sensibles de manière très directe, comme Héléna ou Zélie (qui avait fait la première partie de Styleto à l'Olympia).

Un tournant artistique ?

Côté musical, Styleto chante sur des balades accompagnées d'une guitare, d'un piano, parfois d'une trompette ou d'un synthé. Des rythmes pop que l'on pouvait déjà retrouver dans son précédent album. Elle s'essaye néanmoins à la musique électronique sur Skincare, montrant sa capacité à explorer de nouveaux territoires sonores.

Ce projet semble s'inscrire dans la carrière de Styleto comme une reconstruction. Après son album Fille Lacrymale qui l'a fait connaître aux oreilles du grand public, la chanteuse en raye le nom pour écrire « qui a plus mal » et gommer tous les déboires qu'elle a surmontés ces dernières années. Elle conclut avec une note d'espoir : « Je crois que ça va mieux. »

La chanteuse a entamé le 6 mars les 11 dernières dates de sa tournée à travers la France. Une occasion de la voir présenter les morceaux de ce nouveau projet sur scène avec encore plus de joie. Plusieurs nouveautés qu'elle documentera, comme à son habitude, sur sa chaine YouTube.