Maëlle : le single "Lili" marque un retour pop engagé

La chanteuse Maëlle entame une nouvelle étape de sa carrière avec la sortie du single Lili. Trois ans après son album Fil rouge, l’artiste de 25 ans propose un morceau pop introspectif dans lequel elle revient sur son parcours, ses doutes et son rapport à la célébrité.

Révélée en 2018 après sa victoire dans l’émission The Voice, Maëlle s’est rapidement imposée sur la scène musicale française. Son premier album avait rencontré un joli succès, notamment grâce au titre Toutes les machines ont un cœur, écrit par Zazie et Calogero. Le morceau avait cumulé plusieurs dizaines de millions d’écoutes.

Elle s’était également fait remarquer avec la chanson L’effet de masse, abordant le harcèlement scolaire. Cependant, son deuxième album Fil rouge, sorti en 2023, n’avait pas rencontré le même écho auprès du public.

Lili, un retour pop engagé

Avec Lili, Maëlle propose une chanson plus personnelle. Le titre fait référence à un surnom donné par sa famille, qu’elle associe à son enfance et à son identité profonde. À travers ce morceau, la chanteuse dialogue symboliquement avec cette version d’elle-même.

Le texte évoque notamment les difficultés liées à une exposition médiatique précoce. L’artiste y décrit les moments de doute qu’elle a traversés depuis ses débuts dans l’industrie musicale.

Elle explique s’être parfois sentie réduite à son image ou à son apparence, notamment lorsqu’elle travaillait entourée de professionnels plus âgés alors qu’elle était encore en pleine construction personnelle.

Le clip qui accompagne Lili illustre ces thématiques de manière visuelle. La chanteuse y apparaît dans plusieurs rôles à bord d’un avion rempli de passagers. Cette mise en scène symbolise différentes facettes de son identité et la pression ressentie dans son parcours artistique.