Trinix sort un remix de "Madan" qui sent déjà l'été

Après avoir fait danser l'année 2025 avec leur hit Vaitimbora, Trinix sort son nouveau single Madan ce vendredi 6 mars. Un choix fédérateur pour Trinix qui souhaite conforter sa place sur la scène électro française. Le titre est un remix du tube du même nom créé par le musicien Malien Salif Keïta et déjà remixé par Martin Solveig en 2003. Pour cette nouvelle version, Trinix invite la chorale sud-africaine Thanda Choir pour reprendre le célèbre rythme du titre.

Autour des chœurs, Trinix impose sa patte électro si reconnaissable et toujours autant dansante, parfaite pour le retour des beaux jours. Trinix pourra jouer Madan en live, de mai à novembre 2026, lors de leur tournée mondiale. Si les dates françaises sont déjà toutes complètes, ils seront au Festival Cocorico Electro le 11 juillet. Une occasion à ne pas manquer pour ceux qui veulent les voir en live cet été.

