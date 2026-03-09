Des chercheurs japonais inventent un plastique qui se dissout dans l’eau

Des chercheurs japonais ont dévoilé une innovation prometteuse dans la lutte contre la pollution plastique marine.

Il s’agit d’un nouveau type de plastique capable de se dissoudre complètement dans l’eau de mer, sans laisser de microplastiques ni de résidus toxiques. Ce matériau a été développé par une équipe du RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS) au Japon, dans le cadre de recherches visant à réduire l’impact environnemental des plastiques, qui représentent aujourd’hui jusqu’à 85 % des déchets retrouvés dans les océans.

La clé de cette innovation réside dans la structure moléculaire du plastique, basée sur des polymères supramoléculaires composés d’hexamétaphosphate de sodium et de monomères à base de guanidinium. Le matériau combine à la fois résistance, flexibilité et biodégradabilité, et se décompose complètement lorsqu’il est immergé dans de l’eau salée.

Contrairement aux plastiques conventionnels, qui mettent souvent des siècles à se fragmenter en microplastiques nocifs, cet « alkyl SP2 » se désintègre sous l’effet des électrolytes présents dans l’eau de mer. Il peut ensuite être traité par des bactéries naturelles ou se décomposer directement sans laisser de microplastiques derrière lui, réduisant ainsi les risques de contamination des écosystèmes marins.

Un espoir pour l’environnement

Le nouveau matériau, non toxique et non inflammable, reste durable et malléable, offrant des performances comparables à celles des plastiques classiques. Il peut être moulé à haute température, adapté à divers usages industriels, et même personnalisé pour des applications spécifiques comme l’impression 3D ou des produits spécialisés.

Un autre atout notable est la dégradation sur terre : en présence de sel dans le sol, le plastique se décompose en environ dix jours, libérant des nutriments tels que le phosphore et l’azote, bénéfiques pour les écosystèmes terrestres.