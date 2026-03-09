Big Flo et Oli : on a écouté en avant-première leur 5e album "Karma"

Et il faut dire que les deux frères toulousains ont su faire monter l'attente autour de ce cinquième album. Sur les réseaux sociaux, les deux rappeurs ont enchaîné les annonces : date de sortie, tracklist, extraits de titres… sans oublier l’annonce d’une tournée.

Ils vont finalement pouvoir assurer la promotion de leur cinquième album . Bigflo et Oli, bloqués quelques jours à Dubaï à la suite de la guerre au Moyen-Orient, ont bien rejoint Toulouse, à un peu plus d’une semaine de la sortie de leur album Karma.

Un album à deux et rien qu'à deux

Pas de featurings pour ce cinquième album. Sur les 13 titres, vous n’entendrez que les deux frères toulousains. Une façon de revenir à quelque chose de plus intime et de remettre leur duo au centre du projet, après plusieurs années marquées par de nombreuses collaborations. Pour autant, chacun aura aussi l’occasion de briller individuellement. Sur Karma, chaque frère propose un morceau solo, une manière de montrer leurs sensibilités respectives tout en restant dans la dynamique du groupe.

Cet album plus intimiste se ressent dès les premiers morceaux, comme Family Business ou encore W_Osaka_Hotel, où Bigflo se confie sur son rapport à la célébrité, avec ses hauts et ses bas. Un titre composé dans un contexte particulier, comme il l’explique lui-même : "Sous antidépresseurs à Osaka, j’enregistre une note vocale qui restera telle quelle dans le projet." Le duo en profite aussi pour faire le bilan de ses dix ans de carrière, et répondre aux critiques parfois entendues sur leur musique dans le morceau Remontada.

Revenir "à l’essence même de ce qui a créé tout ça" n'a pas été de tout repos. Un exercice qu’ils jugent "plus dur qu’un premier album ». Bigflo confie : « Alors on a triché. On s’est dit : on va faire une mixtape sans réfléchir au succès ni au format. Je me suis permis de produire plus trap, comme j’aime. Oli a sorti son flow ciselé qu’il garde habituellement pour les freestyles pour les “connaisseurs”. Un jour, Oli a mis l’autotune à fond et a pleuré sa grand-mère de cœur sur un Rhodes."

Sans oublier Picasso, un titre aux sonorités latino qui rappelle leurs origines argentines.