Harry Styles : pas de concert en France sur sa tournée, voilà pourquoi

Le retour musical de Harry Styles s’accompagne d’un choix inattendu concernant sa prochaine série de concerts. Pour défendre son nouvel album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, la star britannique a décidé d’abandonner le format classique des tournées mondiales.

Habituellement, les artistes enchaînent les villes et les pays sur plusieurs mois. Harry Styles a préféré une autre approche : une série de résidences dans quelques métropoles internationales. Cette série de concerts, baptisée Together, Together, se déroulera notamment à Amsterdam, Londres, Mexico, Sydney ou encore New York.

À New York, l’artiste prévoit même une longue série de concerts au célèbre Madison Square Garden, où il doit se produire une trentaine de fois.

Mais cette stratégie implique forcément une sélection limitée de villes… et la France ne figure pas dans la liste.

Une tournée différente pour Harry Styles

Dans une interview accordée à Zane Lowe, Harry Styles a expliqué les raisons de ce choix.

Selon lui, ce format de résidences permet d’améliorer la qualité du spectacle. En restant plusieurs jours ou semaines dans la même salle, les équipes techniques peuvent affiner la mise en scène et proposer un concert plus immersif.

Le chanteur explique également que cette organisation lui permet de limiter les déplacements constants liés aux tournées traditionnelles. Voyager chaque jour d’une ville à l’autre peut être particulièrement éprouvant, aussi bien physiquement que mentalement.

Avec ce nouveau modèle, l’artiste souhaite conserver un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et son activité professionnelle. Il estime que cette stabilité lui permet d’être plus performant sur scène.

Cette approche correspond aussi à l’esprit de son nouvel album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Le disque adopte une direction musicale plus électronique et immersive, inspirée notamment par l’ambiance des clubs berlinois.

Pour les fans français, il faudra donc se déplacer à l’étranger pour assister à l’un de ces concerts. Une autre option existe toutefois : un concert capté à Manchester sera diffusé en streaming, permettant au public international de découvrir le spectacle.